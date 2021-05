Juventus | furia Lapo | “Svegliatevi tutti | fa male al cuore”

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Vedere lacosì faal. La storia e la maglia meritano più amore, rispetto, passione e professionalità.“: Questo lo sfogo diElkann in un tweet dopo la pesante sconfitta dellacontro il Milan allo Stadium. Dopo essere usciti con largo anticipo dalla corsa Scudetto, i bianconeri rischiano anche di compromettere definitivamente il cammino per conquistare un posto in Champions League. SportFace.

Ladei fan bianconeri è incontenibile: 'Spiegalo a tuo cugino che da 3 anni sta facendo di ... Vogliamo che vengano prese decisioni decisive per riportare lain vetta'. C'è chi scrive: '...Nella lotta per un posto Champions impresa din un grande Milan, che nel posticipo passa 3 - 0 sul campo della(a segno Diaz, Rebic e Tomori, Kessi si fa parare un rigore) e si installa al terzo posto, mentre i bianconeri si allontanano dall Europa che conta. Delusione clamorosa per i bianconeri che ...Lo sfogo di Lapo Elkann dopo la sconfitta per 3-0 della Juventus contro il Milan: "Svegliatevi tutti, fa male al cuore vederla così" ...Crollo Juve: la squadra di Pirlo perde in casa 0-3 contro il Milan e ora si trova dietro aanche al Napoli. La Champions diventa una chiemra.