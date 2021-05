Juventus fuori dalla serie A se ancora in Superlega, dice Gravina Il presidente della Federcalcio e membro del direttivo Uefa (Di lunedì 10 maggio 2021) Juventus, Barcellona e Real Madrid sono ancora formalmente aderenti all’organizzazione della Superlega. Le altre società fra cui Inter e Milan si sono tirate indietro, i bianconeri con i catalani ed i blancos rischiano a breve una sospensione dalle coppe europee. E non solo, almeno riguardo alla Juventus: senza ritirare l’adesione alla Superlega, esclusione dalla serie A. Lo fa detto, a margine di un incontro a Napoli, il presidente della Figc e componente del direttivo Uefa, il pugliese Gabriele Gravina. L'articolo Juventus fuori dalla serie A se ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 maggio 2021), Barcellona e Real Madrid sonoformalmente aderenti all’organizzazione. Le altre società fra cui Inter e Milan si sono tirate indietro, i bianconeri con i catalani ed i blancos rischiano a breve una sospensione dalle coppe europee. E non solo, almeno riguardo alla: senza ritirare l’adesione alla, esclusioneA. Lo fa detto, a margine di un incontro a Napoli, ilFigc e componente del, il pugliese Gabriele. L'articoloA se ...

