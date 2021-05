Juventus fuori dal campionato | perché i bianconeri rischiano grosso

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ha ammesso come sarà usata la linea dura nei confronti dellase non si ritirerà dalla Super League: "Spero però che questo braccio di ferri cessi presto"

Superlega, Gravina minaccia la Juventus: 'Se non rispetta le regole è fuori dal campionato'

Il successo prestigioso in casa dello Spezia è valso oro visto poi come laè caduta allo ... Risultato? Se il campionato fosse finito, ad usciredalla Champions sarebbero stati Chiellini ...Lasta vivendo il momento più duro e difficile degli ultimi anni e non solo per le questioni di campo con il rischio concreto di restaredalla Champions League. Dopo Uefa e Fifa, infatti, ...Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha invitato la Juventus ad uscire dalla Superlega altrimenti sarà esclusa dalla Serie A.Sono con Sassuolo e Inter le prossime due sfide che dovrà affrontare la Juventus in Serie A, mentre sarà con il Bologna la gara conclusiva di questo campionato. Considerando che il Sassuolo è in cors ...