Juventus, Cristiano Ronaldo in visita a Maranello. Ed i tifosi non la prendono bene… [FOTO]

Anche Cristiano Ronaldo è finito nel mirino dei tifosi della Juventus. I bianconeri sono reduci dalla debacle in campionato contro il Milan che ha complicato terribilmente la qualificazione in Champions League: la partita si è conclusa sul netto risultato di 0-3 con le reti messe a segno di Brahim Diaz, Rebic e Tomori. La prestazione del portoghese non è stata sicuramente all'altezza, il futuro è ancora tutto da decidere. Nel frattempo CR7 ha fatto visita a Maranello, come conferma la FOTO pubblicata dalla Ferrari. L'episodio non è proprio andato giù ai tifosi bianconeri, ancora delusi dalla pessima prestazione contro il Milan.

