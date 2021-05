Juve | Pirlo ai saluti | ecco tutti i nomi per la panchina bianconera

Leggi su calcionews24

Nuovo allenatorei possibiliper il successore di, la cui permanenza a Torino resta complicata Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la sconfitta contro il Milan ha dato l'ultimo segnale sull'addio a fine stagione di Andrea. Difficile immaginare che lantus riparta dall'attuale tecnico nel 2021/22, con Allegri (in pole) e Zidane nel mirino. Dueconfermati anche da La Stampa, ai quali si unisce anche quello di Gian Piero Gasperini. Secondo il quotidiano torinese non è da escludere anche il cambio in corsa in questo finale di stagione, con Tudor che in questo caso traghetterebbe la squadra verso l'obiettivo Champions.