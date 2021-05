John Wick: quanti capitoli ci sono nella saga e quando uscirà il prossimo (Di lunedì 10 maggio 2021) Il primo capitolo della saga di John Wick, film d’azione con Keanu Reeves, andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. Quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito? Tutto quello che sappiamo finora. John Wick (2014) Il film che andrà in onda stasera su Italia Uno è il primo della saga e andrà in onda alle ore 21.20. Diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, ha una durata di 101 minuti e la produzione è americana. John Wick è un ex assassino, ma lascia la sua attività per stare con la moglie. La sua donna muore poco dopo per una malattia e lui si affeziona a una cagnolina. Una banda di assassini gli entra in casa e si prende il cane. L’uomo non è più ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 10 maggio 2021) Il primo capitolo delladi, film d’azione con Keanu Reeves, andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. Qualitutti idella? Ci sarà un seguito? Tutto quello che sappiamo finora.(2014) Il film che andrà in onda stasera su Italia Uno è il primo dellae andrà in onda alle ore 21.20. Diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, ha una durata di 101 minuti e la produzione è americana.è un ex assassino, ma lascia la sua attività per stare con la moglie. La sua donna muore poco dopo per una malattia e lui si affeziona a una cagnolina. Una banda di assassini gli entra in casa e si prende il cane. L’uomo non è più ...

