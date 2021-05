John Wick: la storia realmente accaduta che ha ispirato parte del film (Di lunedì 10 maggio 2021) John Wick è un film del 2014 la cui trama è in parte vagamente ispirata ad una storia realmente accaduta all'ex Navy Seal Marcus Luttrell. La trama di John Wick, un film del 2014 diretto da Chad Stahelski, primo capitolo dell'omonima serie con protagonista Keanu Reeves, è vagamente ispirata ad una storia realmente accaduta: un incidente avvenuto in Texas che ha coinvolto l'ex Navy Seal Marcus Luttrell: l'autore di Lone Survivor, un libro che parla delle vicende relative all'operazione Red Wings, svoltasi in Afghanistan nel 2005. Una volta rientrato negli Stati Uniti Luttrell ricevette in dono un cucciolo di labrador che decise di chiamare Dasy in onore dei membri della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021)è undel 2014 la cui trama è invagamente ispirata ad unaall'ex Navy Seal Marcus Luttrell. La trama di, undel 2014 diretto da Chad Stahelski, primo capitolo dell'omonima serie con protagonista Keanu Reeves, è vagamente ispirata ad una: un incidente avvenuto in Texas che ha coinvolto l'ex Navy Seal Marcus Luttrell: l'autore di Lone Survivor, un libro che parla delle vicende relative all'operazione Red Wings, svoltasi in Afghanistan nel 2005. Una volta rientrato negli Stati Uniti Luttrell ricevette in dono un cucciolo di labrador che decise di chiamare Dasy in onore dei membri della ...

