Jazz, 90 anni da leggere (Di lunedì 10 maggio 2021) In Italia, la storia del Jazz su libro si snoda come un racconto lungo novant’anni: è il 1931 quando il compositore, già futurista, Alfredo Casella, al ritorno da un viaggio in Nordamerica, edita 26+21, una serie di saggi (poi ristampati nel 2001) in cui, tra l’altro, discute positivamente di alcune jam session ascoltate nei localini di Harlem. Pubblicato nel 1938, pochi mesi prima delle leggi razziali, Introduzione alla vera musica Jazz di Gian Carlo Testoni ed Ezio Levi risulta invece … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) In Italia, la storia delsu libro si snoda come un racconto lungo novant’: è il 1931 quando il compositore, già futurista, Alfredo Casella, al ritorno da un viaggio in Nordamerica, edita 26+21, una serie di saggi (poi ristampati nel 2001) in cui, tra l’altro, discute positivamente di alcune jam session ascoltate nei localini di Harlem. Pubblicato nel 1938, pochi mesi prima delle leggi razziali, Introduzione alla vera musicadi Gian Carlo Testoni ed Ezio Levi risulta invece … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

kutmusic : Kutmusic è orgogliosa di pubblicare 'Sincopato Gentlemen, Vol. 1', una raccolta di 20 storiche registrazioni – accu… - CLUSTERMUSICA : Etienne Pelosoff, 27 anni, è bassista, producer, compositore e musicista di Black Metal Jazz. Curiosi di scoprire p… - musicperti1 : RT @36Antignani: @musicperti1 @YouTube Con questo pezzo, torno a suonare il jazz dopo venticinque anni...(in un'altra vita proprio) Grazie,… - radiokemonia : Stai ascoltando: Simone Kopmajer-Nothing's gonna change my love for you (Jazz) La musica anni 80 solo su… - ComunitaQueenIT : È #online l'originale CRONOLOGIA QUEENIANA con il mese di #MAGGIO Da 7 anni la #storia dei #Queen GIORNO PER GIORNO… -

Ultime Notizie dalla rete : Jazz anni Claudio Filippini presenta la masterclass 'Il pianoforte come un'orchestra' A soli 11 anni si iscrive al corso di pianoforte jazz dell'Accademia Musicale Pescarese dove ha l'occasione di studiare prima con Angelo Canelli e in seguito con Marco Di Battista, terminando il suo ...

Premio Andrea Parodi: confermate le finali del 14 - 15 maggio Entrambe le giurie, come negli scorsi anni, saranno composte da autorevoli esponenti del settore, ... dall''European Jazz Expo' in Sardegna a Folkest in Friuli, fino allo stesso Premio Parodi. Oltre a ...

Il jazz militante di Ada Montellanico left Jazz, 90 anni da leggere In Italia, la storia del jazz su libro si snoda come un racconto lungo novant’anni: è il 1931 quando il compositore, già futurista, Alfredo Casella, al ritorno da un viaggio in Nordamerica, edita 26+2 ...

Claudio Filippini presenta la masterclass “Il pianoforte come un’orchestra” Celano. Sabato 15 maggio 2021, dalle ore 16 alle 19, Celano Jazz Convention presenta "Il pianoforte come un'orchestra", masterclass online condotta da Claudio Filippini.La masterclass si svolgerà sull ...

A soli 11si iscrive al corso di pianofortedell'Accademia Musicale Pescarese dove ha l'occasione di studiare prima con Angelo Canelli e in seguito con Marco Di Battista, terminando il suo ...Entrambe le giurie, come negli scorsi, saranno composte da autorevoli esponenti del settore, ... dall''EuropeanExpo' in Sardegna a Folkest in Friuli, fino allo stesso Premio Parodi. Oltre a ...In Italia, la storia del jazz su libro si snoda come un racconto lungo novant’anni: è il 1931 quando il compositore, già futurista, Alfredo Casella, al ritorno da un viaggio in Nordamerica, edita 26+2 ...Celano. Sabato 15 maggio 2021, dalle ore 16 alle 19, Celano Jazz Convention presenta "Il pianoforte come un'orchestra", masterclass online condotta da Claudio Filippini.La masterclass si svolgerà sull ...