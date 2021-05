Iva Zanicchi: come sta dopo l’abbandono della diretta? (Di martedì 11 maggio 2021) Iva Zanicchi, conduttrice televisiva, cantante e recentemente anche opinionista de L’Isola dei Famosi ha destato preoccupazione a numerosi telespettatori a causa delle proprie condizioni di salute. Iva Zanicchi infatti era stata punta alla mano da una vespa, che ha portato ad un gonfiore diffuso all’arto, che ha forzato la sua assenza negli studi del programma, venerdì scorso. La Zanicchi è spesso seguita dai numerosi fans che non le hanno fatto mancare un deciso supporto attraverso i propri social, e lei stessa ha comunicato un miglioramento delle proprie condizioni: “Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa. Non è niente, anzi buona serata a tutti. Ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì“. Successivamente Iva ha ... Leggi su puglia24news (Di martedì 11 maggio 2021) Iva, conduttrice televisiva, cantante e recentemente anche opinionista de L’Isola dei Famosi ha destato preoccupazione a numerosi telespettatori a causa delle proprie condizioni di salute. Ivainfatti era stata punta alla mano da una vespa, che ha portato ad un gonfiore diffuso all’arto, che ha forzato la sua assenza negli studi del programma, venerdì scorso. Laè spesso seguita dai numerosi fans che non le hanno fatto mancare un deciso supporto attraverso i propri social, e lei stessa ha comunicato un miglioramento delle proprie condizioni: “Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa. Non è niente, anzi buona serata a tutti. Ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì“. Successivamente Iva ha ...

