Iva Zanicchi come sta dopo il malore all'«Isola»? La foto della mano gonfia (Di lunedì 10 maggio 2021) Iva Zanicchi ospedale? No, ora è a casa. dopo aver lasciato lo studio nel corso dell'ultima puntata de "L'Isola dei Famosi" 2021 per via di una puntura di vespa, Iva Zanicchi ha mostrato sui social la sua mano ancora gonfia. Immagini poco rassicuranti quelle dell'opinionista, che nonostante il dramma, non ha perso la sua dose di ironia. In diretta la cantante aveva esclamato: «Mi sono fatta pungere per avere la mano di una diciottenne». leggi anche l'articolo —> Dove abita Iva Zanicchi? Le immagini della magnifica villetta in Brianza Nel corso dell'ultima puntata dell'«Isola dei Famosi», Iva Zanicchi si è vista costretta a lasciare lo studio prima della chiusura ...

