Italiani scoprono composto naturale che blocca il coronavirus nelle cellule impedendo la diffusione (Di lunedì 10 maggio 2021) Italiani scoprono composto naturale che blocca il coronavirus. Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati Italiani delle università Tor Vergata di Roma e Torino ha scoperto che l’indolo-3-carbinolo (I3C), un composto naturale derivato da piante come cavoli e broccoli, è in grado di bloccare il coronavirus SARS-CoV-2 nelle cellule umane impedendogli di uscire e diffondersi nel resto dell’organismo. I test, al momento condotti solo in vitro, gettano le basi per potenziali farmaci in grado di ostacolare la replicazione virale e la trasmissione della COVID-19. Un composto naturale prodotto dalle piante ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 10 maggio 2021)cheil. Un team di ricerca internazionale guidato da scienziatidelle università Tor Vergata di Roma e Torino ha scoperto che l’indolo-3-carbinolo (I3C), underivato da piante come cavoli e broccoli, è in grado dire ilSARS-CoV-2umanegli di uscire e diffondersi nel resto dell’organismo. I test, al momento condotti solo in vitro, gettano le basi per potenziali farmaci in grado di ostacolare la replicazione virale e la trasmissione della COVID-19. Unprodotto dalle piante ...

Ultime Notizie dalla rete : Italiani scoprono I viaggi del gusto superano la prova Covid ... scoprono l'entroterra partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più ... Nel 2020, i turisti italiani hanno riscoperto l'Italia come destinazione, scelta quasi obbligata dalle ...

I viaggi del gusto superano la prova Covid. Roma, 7 mag. (Labitalia) - I turisti enogastronomici sono sempre di più, scoprono l'entroterra partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più ... Nel 2020, i turisti italiani hanno ...

Ricercatori italiani scoprono la proteina che aggrava l'infezione Covid AGI - Agenzia Italia Offerte e rivendite rapide di ricambi auto in tempo di pandemia Lo strumento a portata di mano più veloce e “realista” nella necessità di un ricambio auto? Oggi non sempre è il numero di un ricambista a cui fornire tutte le coordinate della vettura, ma la sezione ...

Cisterna, auto rubata e immatricolata scoperta dalla Municipale "È stata individuata dalla Polizia locale di Cisterna di Latina un’autovettura oggetto di furto con numero di telaio alterato. Nei giorni scorsi, durante ...

