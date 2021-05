Italia, verso l’allungamento del coprifuoco e l’UE non rinnova accordi con AstraZeneca (Di lunedì 10 maggio 2021) Novità in vista per il coprifuoco Da oggi quasi tutta Italia, a eccezione di Sardegna, Sicilia e Valle D’Aosta si trova in zona gialla segno che la situazione epidemiologica stia migliorando. Ecco perché si lavora dal Governo per le nuove aperture e per risolvere il nodo coprifuoco: tra oggi, 10 maggio e domani, si valuteranno altri allentamenti delle misure e se i dati lo consentiranno il 14 maggio il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe togliere anche la quarantena per chi arriva dall’estero. Intanto, secondo anche quanto spiega “Corriere Della Sera”, le Regioni potrebbero far slittare l’orario del coprifuoco dalle 22 alle ore 24.00. Si dovrebbe anche aprire la strada per le consumazioni all’interno dei bar ma solo al chiuso e infatti dall’uno giugno dovrebbero aprire i ristoranti anche al chiuso visto che dal 26 ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Novità in vista per ilDa oggi quasi tutta, a eccezione di Sardegna, Sicilia e Valle D’Aosta si trova in zona gialla segno che la situazione epidemiologica stia migliorando. Ecco perché si lavora dal Governo per le nuove aperture e per risolvere il nodo: tra oggi, 10 maggio e domani, si valuteranno altri allentamenti delle misure e se i dati lo consentiranno il 14 maggio il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe togliere anche la quarantena per chi arriva dall’estero. Intanto, secondo anche quanto spiega “Corriere Della Sera”, le Regioni potrebbero far slittare l’orario deldalle 22 alle ore 24.00. Si dovrebbe anche aprire la strada per le consumazioni all’interno dei bar ma solo al chiuso e infatti dall’uno giugno dovrebbero aprire i ristoranti anche al chiuso visto che dal 26 ...

