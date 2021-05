Italia sempre più da bandiera blu: la Campania supera la Toscana (Di lunedì 10 maggio 2021) Italia sempre più blu. Sono 201 le località di mare (erano 195 lo scorso anno) che insieme a 81 porti turistici (erano 75 nel 2020) potranno fregiarsi della bandiera Blu 2021, il riconoscimento della ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Nella 35esima edizione ci sono quindi 6 Comuni in più e sul totale i nuovi ingressi sono 15 mentre 9 Comuni non sono stati confermati. Sul podio si conferma la Liguria sempre con 32 località, mentre sale al secondo posto la Campania con 19 Bandiere (con un nuovo ingresso ma anche un’uscita) che supera e fa scivolare al terzo posto la Toscana che ottiene 17 vessilli blu (con 3 uscite) a parimerito con la Puglia che guadagna 2 bandiere (3 nuovi ingressi e un’uscita). Sono 416 in totale nel 2021 (407 erano ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021)più blu. Sono 201 le località di mare (erano 195 lo scorso anno) che insieme a 81 porti turistici (erano 75 nel 2020) potranno fregiarsi dellaBlu 2021, il riconoscimento della ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Nella 35esima edizione ci sono quindi 6 Comuni in più e sul totale i nuovi ingressi sono 15 mentre 9 Comuni non sono stati confermati. Sul podio si conferma la Liguriacon 32 località, mentre sale al secondo posto lacon 19 Bandiere (con un nuovo ingresso ma anche un’uscita) chee fa scivolare al terzo posto lache ottiene 17 vessilli blu (con 3 uscite) a parimerito con la Puglia che guadagna 2 bandiere (3 nuovi ingressi e un’uscita). Sono 416 in totale nel 2021 (407 erano ...

