Italia Femminile: il calendario delle qualificazioni per i Mondiali del 2023 (Di lunedì 10 maggio 2021) L'Italia Femminile inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2023 il 17 settembre contro la Moldova. Ecco tutte le gare L'Italia Femminile inizierà il cammino verso i Mondiali del 2023 in casa, contro la Moldova, il prossimo 17 settembre. Ecco nel dettaglio tutte le date delle gare di qualificazione. GRUPPO G Venerdì 17 settembre 2021 Italia – MOLDOVA Martedì 21 settembre 2021 CROAZIA – Italia Venerdì 22 ottobre 2021 Italia – CROAZIA Martedì 26 ottobre 2021 LITUANIA – Italia Venerdì 26 novembre 2021 Italia – SVIZZERA Martedì 30 novembre 2021 ROMANIA – Italia Venerdì 8 aprile 2022 Italia – LITUANIA Martedì 12 aprile ...

