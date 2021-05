Israele | suonano le sirene a Gerusalemme mentre cadono i primi missili – Video

Advertising

Saradilascio : RT @DomaniGiornale: I deputati lasciano il parlamento israeliano mentre nella città suonano le sirene. #Hamas afferma di aver lanciato miss… - nan_nan_an : RT @israele360: Le sirene suonano vicino a #gerusalemme #redalert #israele #israele360 - DomaniGiornale : I deputati lasciano il parlamento israeliano mentre nella città suonano le sirene. #Hamas afferma di aver lanciato… - SmorfiaDigitale : Israele, a Gerusalemme suonano le sirene antimissile dopo l'ultimatum di Hamas - bizcommunityit : Israele, a Gerusalemme suonano le sirene antimissile dopo l’ultimatum di Hamas -

Ultime Notizie dalla rete : Israele suonano

... 170 feriti Hussein al - Sheikh , esponente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), su Twitter parla di 'una aggressione criminale' da parte di: 'L'Anp - ha aggiunto - sta valutando tutte ...... 'La Turchia farà tutto ciò che è in suo potere per mobilitare il mondo interno, e soprattutto il mondo islamico, per fermare il terrorismo e l'occupazione di'. 'La Turchia " ha aggiunto " ...Il Brigata Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas, ha affermato il lancio di un razzo a Gerusalemme. Secondo i media israeliani, in attesa di ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...