Israele | esplosioni a Gerusalemme Allarme missili Hamas rivendica

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono scattate le sirene d'dopo il lancio di razzi da Gaza verso la zona centrale di, il gruppo che controlla Gaza e che e' sulla lista dei terroristi in molti Paesi, aveva dato un ultimatum al governo israeliano, chiedendo il ritiro delle truppe dalla Spianata delle Moschee (o Monte del Tempio) e dal quartiere di Sheikh Jarrah entro le 18 di oggi, le 17 in Italia Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Israele esplosioni

Da Hamas era poi arrivato un ultimatum: aveva dato tempo a'fino alle 18' (le 17 in Italia) ... le zone vanno da Beit Shemesh e Gerusalemme: secondo i media, sono state udite. Il ...Tensione sempre più alta in Medioriente. Duesarebbero avvenute in Siria, nelle vicinanze di Hader nel governatorato di Quneitra, a causa di un probabile attacco di un drone israeliano. Lo riportano fonti locali, sottolineando che l' ...Secondo i media sono state udite esplosioni da Beit Shemesh a Gerusalemme. La tv pubblica ha mostrato le immagini di palestinesi che al suono delle sirene antimissili - scattate pochi minuti dopo la s ...Alta tensione in Israele. Sono scattate le sirene d’allarme a Gerusalemme dopo il lancio di almeno sei razzi da Gaza verso la zona centrale di Israele ...