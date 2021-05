Israele | a Gerusalemme suonano le sirene antimissile dopo l’ultimatum di Hamas Nuovi scontri a est della città | oltre 300 feriti Razzi da Gaza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il suono delleriecheggia per tuttalanciato daal governo dicon il quale il movimento fondamentalista ha dato tempo a Tel Aviv “fino alle 18 (le 17 in Italia) per far uscire i suoi soldati e i suoi coloni dalla moschea al-Aqsa e dal rione di Sheikh Jarrah e rilasciare chi è stato arrestato in questi giorni – ha detto il portavoce dell’ala militare Abu Odeiba – Siete stati avvertiti”. Tutto mentre nella parte estcontinuano glitra manifestanti palestinesi, che da giorni si oppongono agli espropri per mano dei coloni israeliani nella zona estSanta, e la polizia. Anche oggi si registrano ...