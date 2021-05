Isola dei Famosi | il reality sotto inchiesta per il drastico dimagrimento dei Naufraghi | “Provvedimenti presi in ritardo”

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetTgcom24 : E' allarme sull''Isola dei Famosi': i naufraghi dimagriscono a vista d'occhio #Isoladeifamosi… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - Giorgia22795717 : RT @dobrevsunicorns: SIAMO DEI CAZZO DI CECCHINI #prelemi #isola - Lau_Topo : ce ne fosse mezzo dei 5 che avesse speso mezza parola per la Lodo che amici ?? #Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Lunedì 10 maggio in prima serata su Canale 5 , sedicesimo appuntamento con l''Famosi '. A commentare la puntata con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Nella puntata di stasera avverrà la riunificazione definitiva delle ...Miryea Stabile potrebbe essere la regina della nuova diretta dell'Famosi 2021 e non per via della nomination, che per questa puntata è riuscita ad evitare, ma per quello che potrà succedere una volta preso posto in Palapa. La bella Pupa in questi giorni ha ...Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, lunedì 10 maggio 2021, al termine del reality show in onda su Canale 5. Le info ...Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, lunedì 10 maggio, al termine della 16esima puntata del reality show Canale 5 ...