Isola dei Famosi | il naufrago infrange il regolamento | punizione pesante

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetTgcom24 : E' allarme sull''Isola dei Famosi': i naufraghi dimagriscono a vista d'occhio #Isoladeifamosi… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - tigrelt : RT @AzzurraBarbuto: Vogliono rendere Lampedusa isola Covid-free per favorire il turismo, unica attività di cui vive l’isola. Intanto la fan… - Vita77178000 : RT @__sondaggi: -Giulia stasera sarà ospite nello studio dell’isola dei famosi per sostenere e fare tanti auguri di buon compleanno a sua m… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Nella puntata di stasera che seguiremo come sempre minuto per minuto su , avverrà la riunificazione definitiva delle due fazioni sull'Famosi 2021. Leggi anche > Lunedì 10 maggio in prima ...Famosi Roberto Ciufoli ha infranto le regole e per questo è arrivata una punizione molto dura per tutto il gruppo, intanto nei Primitivi c'è una spaccatura Pubblicato su 10 Maggio 2021 All' ...Nel day time dell’Isola dei Famosi, questo pomeriggio, è stata mostrata la violazione del regolamento di un naufrago che è già stato pesantemente punito Settimana negativa per Roberto Ciufoli che ha ...La fame sta giocando brutti scherzi su Playa Primitiva. Lo sa bene Roberto Ciufoli che in piena notte ha oltrepassato il confine che divide il suo ...