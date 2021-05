Isola dei Famosi | Beatrice Marchetti | chi è il fidanzato?

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetTgcom24 : E' allarme sull''Isola dei Famosi': i naufraghi dimagriscono a vista d'occhio #Isoladeifamosi… - vaticannews_it : #10maggio #Lampedusa Moltiplicati gli sbarchi nell’isola. Il Viminale pensa ad una cabina di regia interministerial… - allegrimarco9 : RT @QalmeTari: Quando l’Universo si sente nominare da dei poveri ......... #isola - GiovanniTarchi : RT @AzzurraBarbuto: Vogliono rendere Lampedusa isola Covid-free per favorire il turismo, unica attività di cui vive l’isola. Intanto la fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Rosaria Cannavò sconfitta da Emanuela Tittocchia all'Famosi 2021 . Tranquilli, le due non sono state protagoniste di duelli, non per ora, ma di certo quella portata a casa dalla siciliana è una sonora sconfitta seppur di un altro livello. Ma ...Si rompono gli equilibri tra i Primitivi e la prima coppia a 'scoppiare' è quella formata da Francesca Lodo e Andrea Cerioli. All'Famosi 2021 è arrivato il momento di concentrarsi sulla nuova diretta del programma e anche sulle nomination che hanno messo a rischio la permanenza della sarda nel programma. Al contrario ...Nell'Italia che saluta il calo dei contagi generale Covid (oggi 5.080 ma a fronte di un numero ridotto di tamponi), c'è un'isola particolarmente felice. È la provincia ...Isola dei Famosi 2021, Roberto Ciufoli infrange il regolamento: la produzione interviene in maniera fin troppo eccessiva.