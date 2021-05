Isola 2021 | Arrivisti puniti ma “rubano” un naufrago | scintille Cerioli-Lodo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roberto Ciufoli ha infranto le regole e per questo è arrivata una punizione molto dura per tutto il gruppo, intanto nei Primitivi c'è una spaccatura L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - vaticannews_it : #10maggio #Lampedusa Moltiplicati gli sbarchi nell’isola. Il Viminale pensa ad una cabina di regia interministerial… - romatoday : Hic Sunt Pirates! Caccia al tesoro didattica per bambini sull'Isola Tiberina - notiziedalraimo : #TV, #Isola dei Famosi: tutte le anticipazioni della puntata di stasera -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

Dall'inizio del, sarebbero secondo la Ong 3.027 i tunisini a cui è stato impedito di ... accusa la Ong, secondo cui "l'di Kerkennah è diventata una fortezza di difficile accesso per i non ...Beatrice, quale è il tuo bilancio di fine stagione? Cosa la stagione 2020 -ha insegnato al ... come il Grande Fratello o L'dei Famosi o preferiresti un ruolo da giudice ad Italia's Got ...Sono 31 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna registrati nelle ultime 24 ore, con anche due nuovi decessi. I totali salgono quindi rispettivamente a 55.682 positivi da inizio emergenza e 1.418 vitti ...La provincia di Bolzano ha istituito tre divieti di circolazione fuori dal calendario nazionale sull’autostrada A22 del Brennero a maggio e giugno a causa delle festività in territorio austriaco e ted ...