Iron Man | un fan della Marvel ha ricreato un vero casco funzionante VIDEO

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un fan diMan hauncome quello indossato dal supereroe interpretato da Robert Downey Jr. nei film dell'universo. Uncondiviso su Reddit mostra undiMan,da un fan che ha scelto di omaggiare così il supereroe che ha salutato l'universo cinematograficodopo il sacrificio in Avengers: Endgame. Sin dal suo debutto sul grande schermo, avvenuto nel 2008,Man è stato in grado di conquistare il grande pubblico, diventando un punto di riferimento assoluto delCinematic Universe ecultura pop in generale. Sebbene Tony Stark, vera identità di ...

Advertising

cinefilosit : Mickey Rourke, Whiplash in Iron Man 2, lancia l’ennesima “frecciatina” alla Marvel - petschxloml : RT @hallefkinglujah: che bello vedere che RDJ va talmente fiero di aver interpretato iron man che ce l'ha perfino nel suo header di twitter - Only_the_br4v3 : RT @hallefkinglujah: che bello vedere che RDJ va talmente fiero di aver interpretato iron man che ce l'ha perfino nel suo header di twitter - Amando_Disney : RT @hallefkinglujah: che bello vedere che RDJ va talmente fiero di aver interpretato iron man che ce l'ha perfino nel suo header di twitter - cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Iron Man non ha mai usato la sua armatura più potente. Il motivo vi spezzerà il cuore… -

Ultime Notizie dalla rete : Iron Man

Io Donna

... anche se la sua scelta ha suscitato non poche polemiche, nonostante le frequenti incursioni in passato nella 'pop culture' con numerosi camei per cinema e tv, da2 agli episodi di South ...Inutile ricordare che lo scontro è costato la vita a un bel po' di volti storici dell' UCM , tra cui l'amatissimo, che nell'epilogo dell'avventura ha compiuto il sacrificio finale per ...Un fan di Iron Man ha ricreato un casco funzionante come quello indossato dal supereroe interpretato da Robert Downey Jr. nei film dell'universo Marvel. Un video condiviso su Reddit mostra un casco fu ...Mickey Rourke ha interpretato Ivan Vanko/Whiplash in Iron Man 2, ma a quanto pare i rapporti con i Marvel Studios non sarebbero stati particolarmente idilliaci, dal momento che l’attore ha più volte a ...