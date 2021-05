Intervento rapido ambulanze private Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Visto che quest’anno o meglio anche quest’anno siamo ancora nel mezzo dell’epidemia del coronavirus non è per niente escluso come vedremo nel nostro articolo che molte persone potrebbero aver bisogno di un . Facevamo naturalmente riferimento al coronavirus e all’epidemia per voler sottolineare che chiaramente il servizio sanitario pubblico in questo periodo è fortemente intasato è fortemente in difficoltà e per questo motivo mostra le sue lacune. Naturalmente non per colpa dei medici o degli infermieri che sono invece molto professionali e si prodigano tantissimo ma semplicemente per mancanza di strutture sanitarie sufficienti Questa situazione è scoppiata con il coronavirus ma ha le sue radici già da molti anni fa. Nel senso che sono molti anni che purtroppo vengono tagliati dei servizi all’interno del servizio sanitario pubblico e quindi si richiede un aiuto del servizio sanitario ...