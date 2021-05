Internazionali Roma: Mager batte De Minaur 6 - 4 6 - 3. Gli highlights (Di lunedì 10 maggio 2021) Guarda gli highlights del match tra Mager e De Minaur agli Internazionali di Roma, con la vittoria del primo 6 - 4 6 - 3 Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Guarda glidel match trae Deaglidi, con la vittoria del primo 6 - 4 6 - 3

SkySport : ?? INTERNAZIONALI ?? Sinner batte Humbert: al 2° turno sfiderà Nadal ?? LIVE ? - Eurosport_IT : SINNER AL SECONDO TURNO ??? Humbert battuto in due set (6-2, 6-4), l'azzurro si regala Rafa Nadal al secondo turno… - WeAreTennisITA : Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli… - Juveprimoamore3 : La #fusani non ha capito...non ha capito...che cosa ci fai li, cosa ci fa la #fusani @SuperTennisTv #Roma… - SSportNetwork : #SuperSportMonday #Tennis #Internazionali #Roma Niente da fare per la #Giorgi, piegata 6-7 7-6 7-5 dalla spagnola… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Roma Serena Williams: 'Amo Roma, peccato giocare senza tifosi' ...Roma, ho alcuni ottimi amici qui da quando ero teenager. E' un'esperienza che unisce, anche se sfortunatamente non possiamo farlo adesso". La sua diciassettesima partecipazione agli Internazionali ...

Tennis, Internazionali: 4 italiani al secondo turno L'Italia cala il poker negli Internazionali di Roma. Accedono al 2° turno Travaglia, Sinner, Mager e Musetti, con il solo Fognini che lascia la truppa dopo il ko con Kei Nishikori. Travaglia, n.69 ATP, in gara con una wild card, ...

Montepremi Internazionali di Roma 2021, quanto guadagna chi vince: il prize money

Internazionali, delusione Camila Giorgi: vince Sorribes Tormo ROMA - L'avventura di Camila Giorgi al Foro Italico a Roma finisce già al primo turno. A vincere è Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 7-6, 6-7, 75. La 24enne spagnola era riuscita a vincere il pr ...

