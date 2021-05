Internazionali d’Italia | Travaglia | Sinner | Musetti e Mager al secondo turno Eliminato Fognini

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 10 maggio 2021), i risultati di lunedì 10 maggio. Azzurri protagonisti in questa seconda giornata. ROMA –, i risultati di lunedì 10 giugno. E’ stata una giornata che ha visto l’Italia protagonista sia in campo maschile che in quello femminile. Tra le donne l’unica impegnata è stata Camila Giorgi che non è riuscita ad avere la meglio su Sorribes Tormo in tre set. La spagnola regalato uncon la fresca vincitrice del torneo WTA di Madrid Sabalenka. Un ‘suicidio sportivo’ per la nostra azzurra capace di non sfruttare un 4-0 nel terzo set. Quattro italiani avanti nel tabellone maschile Italia show anche nel tabellone maschile. L’unico a non essere approdato al(almeno in questa giornata) è ...