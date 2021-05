Internazionali d'Italia, follia di Paire, ma passa Travaglia. Fuori Fognini, adesso in campo Sinner (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo l'eliminazione di Salvatore Caruso, arrivata nella giornata di ieri, oggi prosegue il primo turno del Master 1000 di Roma. Alle 10:00 si è svolto il match tra Stefano Travaglia e Benoit Paire, ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo l'eliminazione di Salvatore Caruso, arrivata nella giornata di ieri, oggi prosegue il primo turno del Master 1000 di Roma. Alle 10:00 si è svolto il match tra Stefanoe Benoit, ...

Advertising

live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Iga Swiatek won, Alison Riske retired (5-4) - PietroMarcoCol1 : @ApacheRossonero Altra buona notizia. Il Fogna subito fuori agli internazionali d'Italia... - alto_adige : Internazionali d'Italia, Sinner al secondo turno con Nadal - FSabathier : RT @Eurosport_IT: SINNER AL SECONDO TURNO ??? Humbert battuto in due set (6-2, 6-4), l'azzurro si regala Rafa Nadal al secondo turno ????????… - sportface2016 : Come e quando seguire la sfida tra #Sinner e #Nadal in diretta (#IBI21) -