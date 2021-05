Internazionali d’Italia | avanza anche Lorenzo Musetti! Opelka si ritira sul 6-4 2-0

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021)Musetti inizia con il piede giusto il suo cammino agli. Il numero 82 del mondo vince in scioltezza contro il polacco Hubert Hurkacz; il trionfatore di Miami sidopo 51 minuti sotto 6-4 2-0 nel punteggio, dopo un break di quattro giochi a zero a favore dell’azzurro in cui non sembrava avere particolari difficoltà fisiche. Comunque sia,ringrazia e accede al secondo turno, con cui affronterà Reilly. La partita è assai scorrevole tra due tennisti agli antipodi. Tra i due chi si trova molto più ad agio sul rosso è Musetti, molto più agile e scattante. Con le sue variazioni di gioco e di tempo annulla subito due palle break e riesce a mettere in difficoltà il polacco, che in alcuni tratti appare abbastanza impacciato sulla terra battuta, ...