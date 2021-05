Internazionali d' Italia | al secondo turno vanno Sinner | Mager | Travaglia e Musetti

Advertising

Antonio_Tajani : Sono 201 le località del nostro splendido Paese premiate con le #BandiereBlu2021, 6 in più rispetto al 2020. Con la… - cozzolino62 : Non è con la violenza che si risolve la questione di #Gerusalemme, ma nel rispetto degli accordi internazionali e c… - Eurosport_IT : SINNER AL SECONDO TURNO ??? Humbert battuto in due set (6-2, 6-4), l'azzurro si regala Rafa Nadal al secondo turno… - zazoomblog : Internazionali d’Italia 2021: Camila Giorgi si arrende dopo una maratona di quasi quattro ore contro Sara Sorribes… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Internazionali d’Italia, il debutto di #Berrettini è su canale 20 e #SportMediaset. #Ibi21Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Italia

La prima giornata deglid'va in archivio con il segno decisamente positivo per gli azzurri. Accedono al secondo turno Jannik Sinner, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Lorenzo Musetti . Il primo ha ...Era il match più atteso di giornata e non ha deluso le aspettative. Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno degliBnl d'battendo il francese Humbert con il punteggio di 6 - 2 6 - 4. Una vittoria solida, con l'azzurro sempre in controllo del match, un'ottima preparazione in vista della sfida ...Il torneo degli Internazionali d'Italia di tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà domani disputarsi altri tredici incontri del tabellone pri ...Il premier ha affermato che dal 17 maggio, pub e ristoranti possono spalancare le porte per servire i clienti all'interno e che le persone potranno riunirsi in gruppi di 30 all'esterno.