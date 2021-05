Internazionali d’Italia 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il torneo di Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Internazionali d’Italia 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il torneo di Tennis di Roma Da domenica 9 maggio 2021 al Foro Italico va in scena la 78esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, tra i più prestigiosi tornei di tennis. Tra i protagonisti il serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo e campione in carica, lo spagnolo Rafa Nadal, numero due, il russo Daniil Medvedev, numero 3, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev e ben otto tennisti italiani (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Yannik Sinner, Lorenzo Sonego e le wild card Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Gianluca Mager). dove ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021)tv:ildi Tennis diDa domenica 9 maggioal Foro Italico va in scena la 78esima edizione degliBNL, tra i più prestigiosi tornei di tennis. Tra i protagonisti il serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo e campione in carica, lo spagnolo Rafa Nadal, numero due, il russo Daniil Medvedev, numero 3, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev e ben otto tennisti italiani (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Yannik Sinner, Lorenzo Sonego e le wild card Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Gianluca Mager)....

