Internazionali d’Italia 2021: il tabellone maschile del torneo di Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Qual è il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2021 in programma al Foro Italico di Roma dal 10 al 16 maggio? Gli otto italiani in gara hanno avuto i seguenti accoppiamenti: M. Berrettini vs N. Basilashvili; J. Sinner vs U. Humbert; F. Fognini vs K. Nishikori; L. Sonego vs G. Monfils; L. Musetti vs H. Hurkacz; S. Travaglia vs B. Paire; G. Mager vs A. de Minaur; e S. Caruso vs Goffin. Ma vediamo insieme il tabellone completo: Ma quali potrebbero essere gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021? Ecco le previsioni: 1 N. Djokovic vs 16 G. Dimitrov 9 M. Berrettini vs 5 S. Tsitsipas 4 D. Thiem vs 14 G. Monfils 10 R. Bautista Agut vs 7 A. Rublev 8 D. Schwartzman vs 12 D. Goffin 15 H. Hurkacz vs ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Qual è ildegliin programma al Foro Italico didal 10 al 16 maggio? Gli otto italiani in gara hanno avuto i seguenti accoppiamenti: M. Berrettini vs N. Basilashvili; J. Sinner vs U. Humbert; F. Fognini vs K. Nishikori; L. Sonego vs G. Monfils; L. Musetti vs H. Hurkacz; S. Travaglia vs B. Paire; G. Mager vs A. de Minaur; e S. Caruso vs Goffin. Ma vediamo insieme ilcompleto: Ma quali potrebbero essere gli ottavi di finale degli? Ecco le previsioni: 1 N. Djokovic vs 16 G. Dimitrov 9 M. Berrettini vs 5 S. Tsitsipas 4 D. Thiem vs 14 G. Monfils 10 R. Bautista Agut vs 7 A. Rublev 8 D. Schwartzman vs 12 D. Goffin 15 H. Hurkacz vs ...

Advertising

live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Petra Kvitova beat @MagdaLinette 1-6, 6-0, 6-2 - InterMagazine2 : Tennis, Internazionali d'Italia: per Berrettini esordio in discesa dopo la finale di Madrid, i bookie puntano anche… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Internazionali d'Italia: per Berrettini esordio in discesa dopo la finale di Madrid, i bookie puntano anche su… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Internazionali d'Italia: per Berrettini esordio in discesa dopo la finale di Madrid, i bookie puntano anche su… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Internazionali d'Italia: per Berrettini esordio in discesa dopo la finale di Madrid, i bookie puntano anche su… -