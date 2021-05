Internazionali d’Italia 2021: gran lunedì per gli azzurri da Sinner a Musetti. Sorpresa Mager, out Fognini, avanzano Cilic e Karatsev (Di lunedì 10 maggio 2021) Va in archivio quella che, per gli uomini, è la seconda giornata degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. 13 i match maschili giocati nel quarto Masters 1000 della stagione, che ha visto protagonisti con valore i giocatori italiani, con quattro vittorie su cinque nella giornata odierna e il solo Fabio Fognini a dover cedere di fronte alla buonissima giornata del giapponese Kei Nishikori. Travaglia-Paire – Fognini-Nishikori – Sinner-Humbert – Mager-de Minaur – Musetti-Hurkacz Quasi tutti gli azzurri passati, va detto, sono ancora in attesa di conoscere i loro avversari: Mager, dopo il colpo a Sorpresa odierno, sente odore di derby con Lorenzo Sonego, ammesso che questi domani batta ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Va in archivio quella che, per gli uomini, è la seconda giornata degliin corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. 13 i match maschili giocati nel quarto Masters 1000 della stagione, che ha visto protagonisti con valore i giocatori italiani, con quattro vittorie su cinque nella giornata odierna e il solo Fabioa dover cedere di fronte alla buonissima giornata del giapponese Kei Nishikori. Travaglia-Paire –-Nishikori –-Humbert –-de Minaur –-Hurkacz Quasi tutti glipassati, va detto, sono ancora in attesa di conoscere i loro avversari:, dopo il colpo aodierno, sente odore di derby con Lorenzo Sonego, ammesso che questi domani batta ...

