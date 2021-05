Internazionali d’Italia 2021 | forfait di Guido Pella Nishioka al posto dell’argentino in tabellone

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) Continuano le difficoltà, che solo la scorsa settimana aveva tentato il rientro dopo un periodo complesso tra infortuni e Covid-19. In questo caso, c’è la sua rinuncia a giocare glial Foro Italico di Roma, quarto Masters 1000 della stagione del tennis maschile., che la scorsa settimana si era ritirato contro Jannik Sinner, a Madrid, quando si trovava sotto per 6-2 4-4, in questo caso cita come motivazione delun infortunio all’anca destra. Al suosubentra il giapponese Yoshihito. Per il nipponico, dunque, subito l’impegno con l’ungherese Marton Fucsovics dopo aver perso nell’ultimo turno di qualificazioni, da cui era già emerso lo sloveno Aljaz Bedene nel ...