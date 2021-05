Internazionali d’Italia 2021 | Camila Giorgi si arrende dopo una maratona di quasi quattro ore contro Sara Sorribes Tormo

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) Partita pazzesca quella trae la spagnolacon l’azzurra che che si è arresa 7-6 6-7 7-5. Un match lunghissimo, duratoore, nel quale la marchigiana, come spesso le capita, ha fatto e disfatto. La spinta costante della numero 83 del mondo è stata limitata da tanti errori non forzati. La spagnola si è difesa con le unghie e con i denti in attesa dell’errore, che spesso è arrivato, dell’italiana. Avvio di partita molto complicato perche subisce otto punti di fila che consentono adi salire 2-0. Nel terzo game l’azzurra salva in maniera spettacolare una palla break con un gran dritto a incrociare (2-1). Nel sesto gioco la marchigiana diventa ...