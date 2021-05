Internazionali BNL d’Italia, Djokovic: “Non guardo la classifica, gli Slam sono la mia priorità” (Di lunedì 10 maggio 2021) Novak Djokovic è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia dell’esordio negli Internazionali di Roma 2021: “Non sto prestando molta attenzione alla classifica, ora la mia priorità sono gli Slam. Mi sto preparando per raggiungere il massimo a Parigi”, ha detto il serbo. Sulle nuove leve nel tennis: “Tsitsipas, Zverev, Berrettini, Rublev, Medvedev, Thiem stanno giocando molto e vincono contro di noi. Il cambiamento sta arrivando, è inevitabile. Accadrà tra un mese o un anno, questo non lo so”. Il numero uno al mondo ha infine concluso parlando di Andy Murray, con il quale ieri si è allenato. “E’ stato fantastico. Ha colpito bene e si è mosso bene, considerando che la terra battuta non è la superficie migliore per i suoi fianchi. Si sente bene in campo, lo dice anche lui, abbiamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Novakè intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia dell’esordio neglidi Roma 2021: “Non sto prestando molta attenzione alla, ora la miagli. Mi sto preparando per raggiungere il massimo a Parigi”, ha detto il serbo. Sulle nuove leve nel tennis: “Tsitsipas, Zverev, Berrettini, Rublev, Medvedev, Thiem stanno giocando molto e vincono contro di noi. Il cambiamento sta arrivando, è inevitabile. Accadrà tra un mese o un anno, questo non lo so”. Il numero uno al mondo ha infine concluso parlando di Andy Murray, con il quale ieri si è allenato. “E’ stato fantastico. Ha colpito bene e si è mosso bene, considerando che la terra battuta non è la superficie migliore per i suoi fianchi. Si sente bene in campo, lo dice anche lui, abbiamo ...

