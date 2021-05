Internazionali BNL d’Italia 2021 | Travaglia gestisce il solito Paire | si confermano Sinner e Musetti

(Di lunedì 10 maggio 2021) GliBNLsono entrati nel vivo nella giornata odierna e tanti, ben sei, sono gli azzurri che hanno disputato il rispettivo match di primo turno. Stefanoè il primo della pattuglia azzurra ad essere sceso in campo e, nonostante un po’ di tensione dovuta all’esordio, ha gestito con relativa tranquillità l’esuberanza a tratti folle di Benoit. Il 6-4 6-3 finale è il perfetto riassunto della partita, che ha visto il classe ’91 marchigiano giocare il suotennis solido e potente da fondocampo. Ciò gli ha permesso di prevalere in un primo set equilibrato. Nel secondoha invece semplicemente fatto la perfetta comparsa nello “show” del suo avversario. Quest’ultimo, infatti, da metà del parziale si è lasciato completamente andare a causa di ...

Era il match più atteso di giornata e non ha deluso le aspettative. Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno deglid'Italia battendo il francese Humbert con il punteggio di 6 - 2 6 - 4. Una vittoria solida, con l'azzurro sempre in controllo del match, un'ottima preparazione in vista della sfida ...Stefano Travaglia accede al secondo turno deglidi Roma. Il marchigiano, in tabellone grazie ad una wild card, al primo turno ha superato il francese Benoit Paire in due set con il ...All'inizio del secondo set il polacco lascia improvvisamente il campo, Lorenzo capitalizza una buona partita e domani se la vedrà con Opelka ...Era il match più atteso di giornata e non ha deluso le aspettative. Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno degli Internazionali Bnl d’Italia battendo il francese ...