Internazionali BNL d’Italia 2021: Musetti al secondo turno, Hurkacz costretto al ritiro (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzo Musetti supera Hubert Hurkacz ed approda al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Successo prestigioso per il tennista azzurro, che ha disputato un’ottima ora di tennis prima di beneficiare del ritiro del suo avversario. Il polacco ha infatti alzato bandiera bianca nel terzo gioco del secondo parziale, lasciando tutti di sorpresa. 6-4 2-0 ritiro il punteggio finale del match, che spedisce il tennista di Carrara al secondo turno. Sulla sua strada ora il gigante americano Opelka. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzosupera Huberted approda aldegliBNL. Successo prestigioso per il tennista azzurro, che ha disputato un’ottima ora di tennis prima di beneficiare deldel suo avversario. Il polacco ha infatti alzato bandiera bianca nel terzo gioco delparziale, lasciando tutti di sorpresa. 6-4 2-0il punteggio finale del match, che spedisce il tennista di Carrara al. Sulla sua strada ora il gigante americano Opelka. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali di Roma, il sanremese Mager batte l'australiano De Minaur Roma - Successo a sorpresa di Gianluca Mager, numero 90 Atp e in tabellone grazie ad una wild card, agli Internazionali Bnl d'Italia. Il 26enne di Sanremo ha battuto 6 - 4, 6 - 3, in un'ora e 18 minuti, l'australiano Alex De Minaur, numero 23 Atp. La vittoria gli consente di accedere al secondo turno. ...

Esordio positivo per Sinner agli Internazionali Bnl d'Italia: Jannik batte Humbert Bordighera . Esordio positivo per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti ha affrontato e battuto Ugo Humbert sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il n. 18 nel ranking Atp oggi ...

Internazionali Bnl d'Italia: Paire perde, critica il giudice di sedia e fotografa il punto di impatto della palla ilmessaggero.it Internazionali Bnl d'Italia, bene Sinner, Travaglia e Mager. Fognini ko con Nishikori Stefano Travaglia supera in un'ora e venti minuti il francese Benoit Paire, battendolo in due set con il punteggio di 6-4 6-3. L'italiano approda al secondo turno degli Open d'Italia ...

Internazionali d’Italia, il debutto di Berrettini è su canale 20 e SportMediaset.it È arrivata l'ora del debutto di Matteo Berettini agli Internazionali BNL d'Italia. Reduce da una fantastica finale al Masters 1000 di Madrid contro Zverev, il nuovo numero 9 al mondo vuole sfruttare i ...

