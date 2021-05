Internazionali BNL d’Italia 2021 | i risultati giorno per giorno

(Di lunedì 10 maggio 2021) IaggiornatiperdegliBnl. Al Foro Italico si parte nella giornata di sabato 8 maggio con i primi turni di qualificazione. Ilseguente invece scatta il main draw per poi entrare nel vivo nel corso della settimana con i big, da Novak Djokovic a Rafael Nadal, fino ai numerosi azzurri pronti a far sognare Roma. Di seguito tutti gli incontri quotidiani con il risultato al termine. LUNEDI 10 MAGGIO PRIMO TURNO MAIN DRAW MASCHILE Fritz b. Evans 6-3 6-2 Fucsovics b. Nishioka 6-0 6-2(WC) Travaglia b. Paire 6-4 6-3 Nishikori b. Fognini 6-3 6-4 Khachanov vs Delbonis Humbert vs Sinner Dellien vs Mannarino Garin vs Harris Bedene vs Struff(WC) Mager vs De Minaur Cilic vs ...

Advertising

Marco_A_Rollo : Foto appena pubblicata @ Internazionali BNL d'Italia - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Petra Kvitova beat @MagdaLinette 1-6, 6-0, 6-2 - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Fognini ko al primo turno con Nishikori... - sportface2016 : #IBI 2021, #Fognini eliminato al primo turno. #Nishikori vince in due set - Leonard40959202 : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: @keinishikori beat Fabio Fognini 6-3, 6-4 -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

ilmessaggero.it

Fabio Fognini subito fuori aglidi Roma. Il tennista ligure è stato battuto al primo turno dal giapponese Kei Nishikori in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 4 in un'ora e 19 minuti. Fognini molto nervoso ha ...Stefano Travaglia accede al secondo turno deglidi Roma. Il marchigiano, in tabellone grazie ad una wild card, al primo turno ha superato il francese Benoit Paire in due set con il ...Il francese Benoit Paire non si smentisce neanche agli Internazionali Bnl di Roma. Il transalpino è stato infatti battuto dall'azzurro Stefano Travaglia nel giro di due set, ma non ...I tifosi dell'Inter non hanno dimenticato le parole di Sara Errani che anni fa dichiarò "Juve e Milan mi sono sempre state simpatiche, ma non ho mai tifato per una squadra in particolare. Detesto l’In ...