Inter-Roma | il club nerazzurro annulla la conferenza di Conte | il motivo

Dopo il summit dirigenziale il club nerazzurro ha preso una decisione.Serie A, gli arbitri del 36° turno: Torino-Milan a Guida, Inter-Roma…Sale la febbre da Inter-Roma: match di cartello del turno infrasettimanale di Serie A. La compagine milanese ha già vinto lo Scudetto con ben quattro giornate d'anticipo, la Roma di Paulo Fonseca è ancora in piena corsa per staccare il pass per la prossima Conference League a discapito del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Oggi ad Appiano Gentile si è tenuto un incontro tra dirigenza e gruppo squadra per discutere di un possibile taglio a due delle mensilità dei calciatori nerazzurri che, però, sembrerebbero optare per il no. Un'altra decisione che è stata presa da Zhang è quella di annullare la consueta ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma Inter - Roma, dopo l'allenamento di oggi Fonseca ne recupera due? Secondo quanto riportato dal sito romanista Lavocegiallorossa.it, la squadra di Paulo Fonseca , oggi, si è allenata in vista della partita contro l' Inter. Due notizie molto importanti per il tecnico portoghese che visto Villar ed El Sharaawy allenarsi insieme al resto dei compagni e quindi è possibile un loro recupero. Si sono allenati a parte, ...

Problemi economici Inter, Conte annulla la conferenza stampa prima del match con la Roma Antonio Conte non parlerà alla vigilia di Inter - Roma . Nonostante la conferenza fosse stata annunciata questa mattina, inizialmente in programma per le 14.00 di martedì 11 maggio, il tecnico nerazzurro non si presenterà davanti ai ...

Inter-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter, niente conferenza stampa per Conte domani: il motivo Conferenza stampa Conte annullata: il tecnico non parlerà con i giornalisti alla vigilia di Inter-Roma. Il motivo Antonio Conte non parlerà con i giornalisti alla vigilia di Inter-Roma. Il club nerazz ...

