Inter, niente conferenza stampa per Conte domani: il motivo (Di lunedì 10 maggio 2021) conferenza stampa Conte annullata: il tecnico non parlerà con i giornalisti alla vigilia di Inter-Roma. Il motivo Antonio Conte non parlerà con i giornalisti alla vigilia di Inter-Roma. Il club nerazzurro ha deciso di annullare la conferenza stampa in programma domani alle ore 14.00 per evitare che la conferenza venga usata per speculazione su temi extra-campo. L'allenatore parlerà a Inter Tv solo della partita. Una decisione dettata dal momento che sta vivendo il club tra colloqui per il taglio degli stipendi e il futuro del proprio tecnico. I DETTAGLI SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

