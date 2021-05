Inter, annullata la conferenza stampa di Conte in vista della Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, non andrà a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. L’appuntamento era fissato per martedì 11 maggio alle ore 14, ma la società ha deciso di annullare l’incontro, probabilmente per evitare le domande sulle questioni societarie ed il faccia a faccia che Zhang ha avuto con la squadra, in cui ha chiesto la rinuncia a due mensilità. Foto: Instagram Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Antonio, tecnico dell’, non andrà a parlare inalla vigilia del match contro la. L’appuntamento era fissato per martedì 11 maggio alle ore 14, ma la società ha deciso di annullare l’incontro, probabilmente per evitare le domande sulle questioni societarie ed il faccia a faccia che Zhang ha avuto con la squadra, in cui ha chiesto la rinuncia a due mensilità. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

