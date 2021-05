Inter, annullata la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) La conferenza stampa di Antonio Conte, prevista originariamente alle ore 14 di martedì 11 maggio alla vigilia di Inter-Roma, è stata annullata. Non sono noti i motivi della decisione da parte del club nerazzurro che arriva nel giorno, peraltro, dei colloqui sul taglio degli stipendi. Va detto come raramente l’allenatore leccese ha tenuto una conferenza prima dell’infrasettimanale, ma allo stesso tempo questa volta l’appuntamento era stato in un primo momento fissato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladi, prevista originariamente alle ore 14 di martedì 11 maggiodi, è stata. Non sono noti i motividecisione da parte del club nerazzurro che arriva nel giorno, peraltro, dei colloqui sul taglio degli stipendi. Va detto come raramente l’allenatore leccese ha tenuto unaprima dell’infrasettimanale, ma allo stesso tempo questa volta l’appuntamento era stato in un primo momento fissato. SportFace.

Advertising

FBiasin : '#Inter, annullata la conferenza stampa di domani di #Conte'. Sono in arrivo clamorose interpretazioni che vanno d… - eia58 : RT @Vatenerazzurro1: '#Inter, annullata la conferenza stampa di domani di #Conte'. Ed ora scatenate l'inferno. #conferenzastampa - LukeFenek : RT @FBiasin: '#Inter, annullata la conferenza stampa di domani di #Conte'. Sono in arrivo clamorose interpretazioni che vanno da 'in fondo… - romaforever_it : INTER-ROMA, annullata la conferenza stampa di Antonio Conte - CristianComb : RT @marifcinter: #Inter, annullata conferenza stampa per evitare che diventasse una conferenza solo su temi extracampo. Conte parlerà (ma d… -