Instagram | attenzione alla Storia che può bloccarvi l’iPhone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) È successo di nuovo e questa volta la somma per far bloccare immediatamente il vostro iPhone risponde all’addizione di unapiù il sistema operativo iOS. C’è da dire che non solo i prodotti Apple hanno avuto di questi problemi nel tempo. Viene in mente la recente questione legata ad un particolare sfondo su Android che, se applicato, bloccava lo smartphone. In alcuni casi limite non si risolveva nemmeno riavviando forzatamente, lasciando purtroppo spazio ad un reset di fabbrica con conseguente perdita dei dati. Il contenuto che blocca il sistema operativo del vostro iPhone è apparentemente una semplice, come ce ne sono miliardi. Questa è composta da un breve testo in arabo che invita l’utente a guardare laimmediatamente dopo. Non appena si apre la ...