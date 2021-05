Innovazione, Fondazione Symbola ed Enel presentano “100 Italian Life Sciences Stories” (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Le scienze della vita, un sistema che comprende tutta la filiera che opera nel mondo della salute, della farmaceutica, della ricerca tecnologica e clinica, somma 1,8 milioni di lavoratori, un valore della produzione di 225 miliardi di euro nel 2018, un valore aggiunto di 100 miliardi di euro e che, considerando anche l’indotto, raggiunge il 10% del PIL. Questo – dopo aver in passato indagato l’Innovazione made in Italy nelle filiere delle energie rinnovabili, dell’economia circolare, dell’e-mobility e dell’automazione – l’ambito indagato quest’anno da “100 Italian Life Sciences Stories”, il rapporto annuale sull’Innovazione Italiana promosso da Fondazione Symbola e Enel, grazie alla collaborazione con ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Le scienze della vita, un sistema che comprende tutta la filiera che opera nel mondo della salute, della farmaceutica, della ricerca tecnologica e clinica, somma 1,8 milioni di lavoratori, un valore della produzione di 225 miliardi di euro nel 2018, un valore aggiunto di 100 miliardi di euro e che, considerando anche l’indotto, raggiunge il 10% del PIL. Questo – dopo aver in passato indagato l’made in Italy nelle filiere delle energie rinnovabili, dell’economia circolare, dell’e-mobility e dell’automazione – l’ambito indagato quest’anno da “100”, il rapporto annuale sull’a promosso da, grazie alla collaborazione con ...

