Inizia la nuova missione di Ingenuity. Registrato per la prima volta il suono dell'elicottero su Marte (Di lunedì 10 maggio 2021) Con il quinto volo, il primo di sola andata, Ingenuity ha raggiunto il suo nuovo teatro delle operazioni. Ha volato ad una quota di 10 metri. Pubblicato anche il suono Registrato per la prima volta dei motori del piccolo elicottero durante il volo nei cieli di Marte.... Leggi su dday (Di lunedì 10 maggio 2021) Con il quinto volo, il primo di sola andata,ha raggiunto il suo nuovo teatroe operazioni. Ha volato ad una quota di 10 metri. Pubblicato anche ilper ladei motori del piccolodurante il volo nei cieli di....

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #8maggio 1945: finisce la II Guerra mondiale in Europa e inizia una nuova era di speranza, ricostruzio… - MARCOCARTA85 : Inizia un’avventura nuova! In bocca al lupo a chi la sentirà e a chi (spero) cambierà qualcosa nella propria vita!… - Digital_Day : Per la prima volta è possibile ascoltare il suono emesso da un elicottero su un altro pianeta. Ingenuity continua a… - Reading_Tiffany : Inizia la nuova settimana con la #recensione al #libro #NonENiente Riconosci i messaggi del tuo corpo e rimetti in… - nove : Inizia una nuova settimana con #DealWithIt!! ?? Questa sera @corsi_gabriele vi aspetta in compagnia di Linus,… -