Infortuni | vescovo Pistoia | ' Luana simbolo di tutti i corpi straziati sui luoghi di lavoro' 3

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - Monsignor Tardelli ha auspicato che nel tessuto economico-produttivo faccia breccia "una mentalità, uno stile di vita nuovo: cioè una cultura della solidarietà, della cura, del primato del bene comune su quello individuale. E' necessario un cambiamento culturale che anche questa triste pandemia ci dovrebbe aiutare a fare, quando abbiamo sperimentato l'importanza di prendersi cura l'uno dell'altro, unica via per risolvere i nostri problemi. Prendersi cura l'uno dell'altro, considerare l'altro una persona con una dignità inalienabile e intaccabile, mai un mezzo, mai un oggetto, mai uno strumento; mettersi al servizio del bene comune e impiegare risorse per far questo, nella convinzione che a rendere la società migliore, più umana, non ci si rimette ma ci si guadagna: ebbene, questa è la cultura di cui abbiamo bisogno sia nel privato come nel ...