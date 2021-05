Infermiere picchiato brutalmente a Locri. Violenza gratuita e senza senso, protesta Nursing Up. (Di lunedì 10 maggio 2021) Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermiere brutalmente aggredito nell’ospedale di Locri. L’ennesimo caso di Violenza perpetrata ai danni di un professionista della sanità». «In tante, troppe realtà delle nostre Regioni, manca come in questo caso un presidio fisso di polizia. Che la politica si svegli, qui servono servizi dedicati e presenti sul posto per infrangere sul nascere queste azioni vili e vergognose» «picchiato brutalmente solo per aver cercato di far rispettare le regole. Quasi strangolato e poi gettato in terra, aggredito con graffi, calci e pugni, solo perchè cercava di far capire ai parenti di quella anziana paziente, ormai giunta in fin di vita dopo il trasporto in ambulanza, che non era possibile avere accesso nella sala interna per le tassative ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Sanità,Up De Palma: «aggredito nell’ospedale di. L’ennesimo caso diperpetrata ai danni di un professionista della sanità». «In tante, troppe realtà delle nostre Regioni, manca come in questo caso un presidio fisso di polizia. Che la politica si svegli, qui servono servizi dedicati e presenti sul posto per infrangere sul nascere queste azioni vili e vergognose» «solo per aver cercato di far rispettare le regole. Quasi strangolato e poi gettato in terra, aggredito con graffi, calci e pugni, solo perchè cercava di far capire ai parenti di quella anziana paziente, ormai giunta in fin di vita dopo il trasporto in ambulanza, che non era possibile avere accesso nella sala interna per le tassative ...

calabrianewsit : Infermiere brutalmente picchiato nell’ospedale di Locri. Ennesimo caso di violenza - - advgiornalista : RT @AssoCare: Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermiere brutalmente aggredito nell’ospedale di Locri. L’ennesimo caso di violenza perpetrata… - advgiornalista : Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermiere brutalmente aggredito nell’ospedale di Locri. L’ennesimo caso di violenza… - AssoCare : Sanità, Nursing Up De Palma: «Infermiere brutalmente aggredito nell’ospedale di Locri. L’ennesimo caso di violenza… -