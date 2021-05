Advertising

Giorno_Varese : Induno Olona, incidente in moto: morto 29enne - varesenews : Grave incidente stradale a Induno Olona, muore un ragazzo di 29 anni - varesenews : Induno Olona dice addio a Franco Cozzi: lunedì 10 maggio i funerali - varesenews : A Induno Olona un cittadino su 4 ha ricevuto il vaccino, uno su 10 anche il richiamo - Mariodarkmatter : @mara_carfagna Ma Lei, caro Onorevole è nata a #Salerno o a Induno-Olona? ?? -

(Varese) - Tragico incidente stradale nella serata di domenica. L'allarme è scattato intorno alle 21. Vittima un motociclista di 29 anni. Il giovane stava percorrendo la statale della ...Si svolgeranno domani, lunedì 11 maggio alle 15,30 a, i funerali di Franco Cozzi , che insieme ai fratelli era titolare della 'Panetteria Cozzi'. Franco Cozzi era personaggio molto noto e molto amato a: "Era una persona ...INDUNO OLONA - Finisce in tragedia la domenica (9 maggio) per il ventinovenne a bordo della Yamaha Diversion, che si è schiantato contro il guard rail restando ucciso sul colpo all'altezza del birrifi ...Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica e gli agenti della Polizia stradale di Varese. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare ...