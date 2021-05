Indire: online la Biblioteca dell’Innovazione per creare e condividere risorse educative (Di lunedì 10 maggio 2021) Comunicato Indire - L'Istituto nazionale di ricerca educativa, da oggi mette a disposizione della scuola italiana la Biblioteca dell’Innovazione, una piattaforma online per creare e condividere risorse didattiche, lezioni e approfondimenti. L’iniziativa assegna un ruolo centrale ai docenti che tramite il sito potranno ottenere informazioni e supporto sul piano metodologico per poi procedere con il caricamento dei video realizzati, rendendoli così disponibili a beneficio dell’intera comunità scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) Comunicato- L'Istituto nazionale di ricerca educativa, da oggi mette a disposizione della scuola italiana la, una piattaformaperdidattiche, lezioni e approfondimenti. L’iniziativa assegna un ruolo centrale ai docenti che tramite il sito potranno ottenere informazioni e supporto sul piano metodologico per poi procedere con il caricamento dei video realizzati, rendendoli così disponibili a beneficio dell’intera comunità scolastica. L'articolo .

orizzontescuola : Indire: online la Biblioteca dell'Innovazione per creare e condividere risorse educative

