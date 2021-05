Incontro con Mancini all’autogrill, “accordo social” tra Renzi e Report: il leader d’Italia viva in trasmissione (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteo Renzi interverrà in studio in una delle prossime puntate di Report per parlare del suo Incontro con Marco Mancini in un autogrill di Fiano Romano. Un accordo maturato via social quello tra l’ex premier e la trasmissione Rai, destinataria nei giorni scorsi di un istanza di perquisizione depositata proprio dall’avvocato del leader di Italia viva. “Sono a disposizione – ha scritto stamattina Renzi su Twitter – per intervenire stasera in diretta a Report e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata”. A stretto giro è comparsa sull’account Twitter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteointerverrà in studio in una delle prossime puntate diper parlare del suocon Marcoin un autogrill di Fiano Romano. Unmaturato viaquello tra l’ex premier e laRai, destinataria nei giorni scorsi di un istanza di perquisizione depositata proprio dall’avvocato deldi Italia. “Sono a disposizione – ha scritto stamattinasu Twitter – per intervenire stasera in diretta ae commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata”. A stretto giro è comparsa sull’account Twitter ...

Advertising

matteosalvinimi : È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a miglia… - LegaSalvini : MIGRANTI, QUASI MILLE ARRIVI A LAMPEDUSA. E SALVINI VA ALL'ATTACCO: 'SUBITO UN INCONTRO CON DRAGHI' - LegaSalvini : #Salvini: 'È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensa… - baloi361 : RT @CassioMagistris: @matteorenzi Non insabbiamo !!!! Renzi deve SPIEGARE E RENDERE CONTO AI CITTADINI DELL'INCONTRO CON MANCINI NN DENUNCI… - olga453901841 : RT @Gazzettino: Si conoscono in chat, ma al primo #incontro sessuale con il professionista lo #rapina: arrestato -