Immigrazione, Salvini “Italia si comporti come altri paesi Ue” (Di lunedì 10 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Noi a Draghi porteremo i modelli degli altri paesi europei. Siccome giustamente si parla di un Governo europeista e di quello che ci chiede l’Europa, chiederemo che l’Italia si comporti come si comporta la Spagna, la Grecia e la Francia. In nessun altro Paese ci sono i numeri, le dimensioni e i problemi che abbiamo in Italia. Non do promozioni o bocciature”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti, ribadendo che “parleremo del tema sbarchi, perchè 2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. I numeri – ha continuato – dicono che sono arrivati ieri, in una domenica, di maggio il doppio dei clandestini che sbarcarono in tutto il mese di maggio quando ero ministro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Noi a Draghi porteremo i modelli deglieuropei. Sicgiustamente si parla di un Governo europeista e di quello che ci chiede l’Europa, chiederemo che l’sisi comporta la Spagna, la Grecia e la Francia. In nessun altro Paese ci sono i numeri, le dimensioni e i problemi che abbiamo in. Non do promozioni o bocciature”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, parlando con i giornalisti, ribadendo che “parleremo del tema sbarchi, perchè 2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. I numeri – ha continuato – dicono che sono arrivati ieri, in una domenica, di maggio il doppio dei clandestini che sbarcarono in tutto il mese di maggio quando ero ministro. ...

